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08:34, 15 декабря 2022Бывший СССР

Воздушную тревогу объявили в центральных и восточных областях Украины

Сирены воздушной тревоги заработали в шести центральных и восточных регионах Украины

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Воздушную тревогу объявили в шести центральных и восточных регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации республики.

Среди них — Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Полтавская, Сумская и Харьковская области страны.

Ранее в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили о самом мощном обстреле Украиной Донецка с 2014 года.

Вскоре в Донецке заявили, что обстрел города произвели 40 ракетами реактивной системы залпового огня «Град».

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Василий Мека
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