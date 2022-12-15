Воздушную тревогу объявили в центральных и восточных областях Украины

Сирены воздушной тревоги заработали в шести центральных и восточных регионах Украины

Воздушную тревогу объявили в шести центральных и восточных регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации республики.

Среди них — Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Полтавская, Сумская и Харьковская области страны.

Ранее в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили о самом мощном обстреле Украиной Донецка с 2014 года.

Вскоре в Донецке заявили, что обстрел города произвели 40 ракетами реактивной системы залпового огня «Град».