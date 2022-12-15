Сорок украинских ракет ударили по двум районам Донецка

Украина обстреляла Ворошиловский и Киевский районы Донецка 40 ракетами РСЗО «Град»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 40 ракетами реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», заявили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. «Ленты.ру») по направлению: 07:00 — населенный пункт Тоненькое — город Донецк (Ворошиловский, Киевский районы): выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град"», — говорится в публикации.

Ранее заместитель главы представительства ДНР в СЦКК Наталья Шуткина сообщила о самом мощном с 2014 года обстреле Донецка со стороны Украины. По ее словам, власти начали уточнять повреждения.