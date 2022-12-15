В ДНР сообщили о самом мощном с 2014 года обстреле Донецка со стороны ВСУ

В ДНР заявили, что Донецк подвергся самому мощному с 2014 года обстрелу со стороны ВСУ

Заместитель главы представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК) Наталья Шуткина сообщила о самом мощном с 2014 года обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ее слова передает ТАСС.

«Этим утром Донецк пережил самый сильный обстрел за всю историю конфликта», — сказала Шуткина. По ее словам, по городу было выпущено 40 ракет из реактивной системы залпового огня «Град». «Сейчас работаем над уточнением повреждений, их уже на эту минуту немало, поскольку густая застройка», — добавила она.

14 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Донецке на данный момент непростая ситуация, и Вооруженные силы (ВС) России сконцентрированы на ней. Он добавил, что специальная военная операция (СВО) продолжается.