Кремль заявил о непростой ситуации в Донецке

Представитель Кремля Песков заявил, что в Донецке сейчас непростая ситуация

В Донецке на данный момент непростая ситуация, Вооруженные силы (ВС) России сконцентрированы на ней. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, специальная военная операция (СВО) продолжается.

Ранее стало известно, что в центре Донецка во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли мать с ребенком. Помимо этого, в результате удара ВСУ по отелю «Донбасс палас» погибла женщина, были ранены двое мужчин, один из которых — журналист российского телевидения.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по словам главы государства, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.