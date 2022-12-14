Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:14, 14 декабря 2022Россия

Кремль заявил о непростой ситуации в Донецке

Представитель Кремля Песков заявил, что в Донецке сейчас непростая ситуация

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Донецке на данный момент непростая ситуация, Вооруженные силы (ВС) России сконцентрированы на ней. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, специальная военная операция (СВО) продолжается.

Ранее стало известно, что в центре Донецка во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли мать с ребенком. Помимо этого, в результате удара ВСУ по отелю «Донбасс палас» погибла женщина, были ранены двое мужчин, один из которых — журналист российского телевидения.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по словам главы государства, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на вопрос о возможности рождественского перемирия с Украиной
Клиенты крупнейшей криптобиржи за день вывели с нее более миллиарда долларов
Доходы России от продажи нефти начали падать
В Болгарии провалилось формирование правительства
Месси сделал заявление о будущем в сборной Аргентины перед финалом ЧМ-2022
УПЦ увидела в Раде намерение ликвидировать православную церковь
В Кремле оценили возможность присоединения Одессы и Чернигова к России
Жители столицы сделали крышу частью своей квартиры
Путин не примет участие в хоккейном матче на Красной площади
В Кремле назвали последствие возможных поставок ПРО Patriot Киеву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.