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Мать с ребенком погибли в Донецке в результате удара ВСУ

РИА Новости: в центре Донецка в результате обстрела ВСУ погибла мать с ребенком

Фото: РИА Новости

В центре Донецка во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла мать с ребенком, сообщает РИА Новости.

Кроме того, в результате удара ВСУ по отелю «Донбасс палас» погибла женщина, были ранены двое мужчин, один из которых — журналист российского телевидения. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Утром 4 августа стало известно, что ВСУ обстреляли донецкий драмтеатр, где проходило прощание с погибшим полковником Народной милиции ДНР Ольгой Качурой. Несколько снарядов попали в жилые дома, расположенные рядом. Также было опубликовано видео, запечатлевшее момент удара по драмтеатру. К настоящему моменту погибло, как минимум, пять человек.

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Василий Мека
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Мать с ребенком погибли в Донецке в результате удара ВСУ
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