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Число погибших в результате обстрела Донецка возросло до двух человек

Число погибших из-за обстрела Донецка во время прощания с Качурой возросло до двух человек

Фото: РИА Новости

Число погибших в результате обстрела Донецка со стороны Украины во время прощания с полковником Ольгой Качурой возросло до двух человек, еще пять мирных жителей были ранены. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Штаба территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

«В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. "Ленты.ру") в Ворошиловском районе Донецка погибли 2 человек, еще 5 мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли донецкий драмтеатр, где проходило прощание с погибшим полковником Народной милиции ДНР Ольгой Качурой. Несколько снарядов попали в жилые дома, расположенные рядом. Также было опубликовано видео, запечатлевшие момент удара по драмтеатру.

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Василий Мека
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