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Появилось видео обстрела Донецка во время прощания с полковником ДНР Качурой

Обстрел драмтеатра в Донецке во время прощания с полковником ДНР Качурой попал на видео

Появилось видео обстрела Донецка во время прощания с погибшей полковником армии Донецкой народной республики (ДНР) Ольгой Качурой. Ролик опубликовал телеканал «Звезда».

Один из снарядов с громким хлопком упал во время того, как съемочная группа телеканала брала интервью у пришедших проститься с Качурой в местном драмтеатре. Оператор продолжал снимать произошедшее, двигаясь в сторону убежища.

Ранее стало известно, то Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк во время прощания с полковником ДНР Ольгой Качурой под позывным Корса. Сработала система ПВО, однако два снаряда она пропустила. Сообщается, что в результате попадания погиб как минимум один человек.

О гибели полковника Народной милиции (НМ) ДНР Ольги Качуры под позывным Корса стало известно 3 августа. Военнослужащая была смертельно ранена во время обстрела в Горловке.

Алевтина Запольская
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