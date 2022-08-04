Стало известно об обстреле ВСУ драмтеатра во время прощания с полковником ДНР

РИА Новости сообщило об обстреле ВСУ драмтеатра во время прощания с Ольгой Качурой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли драмтеатр в Донецке, в котором в это время проходило прощание с погибшим полковником армии Донецкой народной республики (ДНР) Ольгой Качурой. Об этом стало известно агентству РИА Новости.

Как сообщает корреспондент агентства, центр Донецка подвергся интенсивному обстрелу. Сработала система противовоздушной обороны (ПВО), однако как минимум два снаряда она пропустила.

Церемония прощания с Качурой так и не началась — всех присутствующих эвакуировали в убежища.

О гибели полковника Народной милиции (НМ) ДНР Ольги Качуры под позывным Корса стало известно 3 августа. Военнослужащая была смертельно ранена во время обстрела в Горловке.

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил ей звание Героя России.