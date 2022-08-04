Путин посмертно присвоил звание Героя России полковнику армии ДНР Качуре

Путин посмертно присвоил звание Героя России погибшей при обстреле полковнику Ольге Качуре

Президент Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России полковнику армии Донецкой народной республики (ДНР) Ольге Качуре — за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Кремля.

Погибшая Кочура c позывным Корса была командиром реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции. Кроме того, она стояла у истоков армии ДНР.

«Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России полковнику Ольге Качуре (посмертно) — за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин посмертно присвоил Качуре звание героя.

3 августа стало известно, что полковник Ольга Качура погибла при обстреле Горловки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мэр города выразил соболезнования родственникам Корсы. «Сегодня черный день для Горловки и Республики», — сказано в сообщении главы города.