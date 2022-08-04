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Путин посмертно присвоил звание Героя России полковнику армии ДНР Качуре

Путин посмертно присвоил звание Героя России погибшей при обстреле полковнику Ольге Качуре

Фото: Администрация Президента России

Президент Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России полковнику армии Донецкой народной республики (ДНР) Ольге Качуре — за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Кремля.

Погибшая Кочура c позывным Корса была командиром реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции. Кроме того, она стояла у истоков армии ДНР.

«Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России полковнику Ольге Качуре (посмертно) — за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин посмертно присвоил Качуре звание героя.

3 августа стало известно, что полковник Ольга Качура погибла при обстреле Горловки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мэр города выразил соболезнования родственникам Корсы. «Сегодня черный день для Горловки и Республики», — сказано в сообщении главы города.

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Анна Щербакова
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