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В ДНР посмертно присвоили почетное звание погибшей под позывным Корса

Глава ДНР Пушилин посмертно присвоил Ольге Качуре под позывным Корса звание героя
Ольга Качура

Ольга Качура. Кадр: «Первый республиканский»

Полковнику Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) Ольге Качуре под позывным Корса посмертно присвоили почетное звание. Об этом говорится в указе главы республики Дениса Пушилина.

Командиру реактивного артиллерийского дивизиона присвоили звание героя республики «за заслуги перед ДНР и ее народом, связанные с совершением геройского подвига, мужество и отвагу, проявленные в боях по защите [республики]». Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания.

Сообщалось, что полковник погибла при обстреле Горловки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мэр города выразил соболезнования семье и близким Корсы. «Сегодня черный день для Горловки и Республики», — сказано в сообщении главы города.

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Алевтина Запольская
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