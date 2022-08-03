В ДНР посмертно присвоили почетное звание погибшей под позывным Корса

Глава ДНР Пушилин посмертно присвоил Ольге Качуре под позывным Корса звание героя

Полковнику Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) Ольге Качуре под позывным Корса посмертно присвоили почетное звание. Об этом говорится в указе главы республики Дениса Пушилина.

Командиру реактивного артиллерийского дивизиона присвоили звание героя республики «за заслуги перед ДНР и ее народом, связанные с совершением геройского подвига, мужество и отвагу, проявленные в боях по защите [республики]». Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания.

Сообщалось, что полковник погибла при обстреле Горловки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мэр города выразил соболезнования семье и близким Корсы. «Сегодня черный день для Горловки и Республики», — сказано в сообщении главы города.