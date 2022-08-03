Стало известно о гибели женщины-командира НМ ДНР под позывным Корса
Стало известно, что при обстреле Горловки погибла полковник Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) Ольга Качура под позывным Корса. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
«Сегодня черный день для Горловки и Республики. Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков НМ ДНР», — сказано в сообщении главы города.
Мэр выразил соболезнования семье и близким Корсы, которая также была командиром реактивного артиллерийского дивизиона и почетным гражданином Горловки.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) запретили эвакуироваться женщинам и детям в Артемовске. Украинские военные занимают дома мирных граждан, удерживая их в заложниках, сообщил офицер НМ Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.