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Стало известно о гибели женщины-командира НМ ДНР под позывным Корса

В ДНР сообщили, что при обстреле Горловки погибла полковник Ольга Качура с позывным Корса

Фото: Telegram-канал «Приходько РИК»

Стало известно, что при обстреле Горловки погибла полковник Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) Ольга Качура под позывным Корса. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Сегодня черный день для Горловки и Республики. Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков НМ ДНР», — сказано в сообщении главы города.

Мэр выразил соболезнования семье и близким Корсы, которая также была командиром реактивного артиллерийского дивизиона и почетным гражданином Горловки.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) запретили эвакуироваться женщинам и детям в Артемовске. Украинские военные занимают дома мирных граждан, удерживая их в заложниках, сообщил офицер НМ Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

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Алевтина Запольская
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