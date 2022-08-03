В ЛНР сообщили о запрете ВСУ эвакуироваться мирным жителям в Артемовске

Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил о запрете ВСУ эвакуироваться женщинам и детям в Артемовске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запретили эвакуироваться мирным гражданам в Артемовске. Об этом сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские военные активно занимают позиции в домах жителей города, удерживая хозяев домостроений в качестве заложников. «Эвакуироваться запрещается даже женщинам с детьми», — добавил офицер.