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В ЛНР сообщили о запрете ВСУ эвакуироваться мирным жителям в Артемовске

Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил о запрете ВСУ эвакуироваться женщинам и детям в Артемовске

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запретили эвакуироваться мирным гражданам в Артемовске. Об этом сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские военные активно занимают позиции в домах жителей города, удерживая хозяев домостроений в качестве заложников. «Эвакуироваться запрещается даже женщинам с детьми», — добавил офицер.

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Алевтина Запольская
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