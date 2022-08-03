Артиллерист ЛНР назвал следующую цель после взятия Углегорской ТЭС

Артиллерист ЛНР Прошин назвал следующей целью после взятия Углегорской ТЭС Артемовск

Следующей целью бойцов Луганской народной республики (ЛНР) после взятия Углегорской теплоэлектростанции (ТЭС) станет Артемовск (Бахмут). Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал командир 1-й гаубичной артиллерийской батареи гаубичного артиллерийского дивизиона гвардии старший лейтенант Александр Прошин с позывным «Прохор».

«Впереди Бахмут, как его называют украинцы, а по-нашему Артемовск. Нацелены туда», — сообщил он.

По его словам, одной из задач при штурме ТЭС было по максимуму сберечь станцию и не нанести ей критического урона. «Мы даже не уничтожали административные здания, где непосредственно находились наблюдатели противника и их корректировщики, которые, признаться, крови нам попили много, а просто «кидали их на задымление». То есть лишали возможности вести наблюдение. По огневым точкам украинцев, конечно, били», — рассказал Прошин.

Помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев 26 июля сообщил, что Углегорская ТЭС находится под полным контролем союзных войск. Он также рассказал, что с 22 мая ТЭС «удерживали подразделения Вооруженных сил Украины, отступившие из Светлодарска и окрестных населенных пунктов из-за угрозы окружения».

