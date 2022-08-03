Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Артиллерист ЛНР назвал следующую цель после взятия Углегорской ТЭС

Артиллерист ЛНР Прошин назвал следующей целью после взятия Углегорской ТЭС Артемовск

Фото: Donetsk Region Police / Reuters

Следующей целью бойцов Луганской народной республики (ЛНР) после взятия Углегорской теплоэлектростанции (ТЭС) станет Артемовск (Бахмут). Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал командир 1-й гаубичной артиллерийской батареи гаубичного артиллерийского дивизиона гвардии старший лейтенант Александр Прошин с позывным «Прохор».

«Впереди Бахмут, как его называют украинцы, а по-нашему Артемовск. Нацелены туда», — сообщил он.

По его словам, одной из задач при штурме ТЭС было по максимуму сберечь станцию и не нанести ей критического урона. «Мы даже не уничтожали административные здания, где непосредственно находились наблюдатели противника и их корректировщики, которые, признаться, крови нам попили много, а просто «кидали их на задымление». То есть лишали возможности вести наблюдение. По огневым точкам украинцев, конечно, били», — рассказал Прошин.

Помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев 26 июля сообщил, что Углегорская ТЭС находится под полным контролем союзных войск. Он также рассказал, что с 22 мая ТЭС «удерживали подразделения Вооруженных сил Украины, отступившие из Светлодарска и окрестных населенных пунктов из-за угрозы окружения».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Шредер на встрече с Путиным интересовался запуском «Северного потока-2»
Шольц предложил отказаться от закрытия немецких АЭС
В ЛНР рассказали о ходе зачистки завода Knauf в Соледаре
Раскрыта роль Байдена в ликвидации лидера «Аль-Каиды» в Афганистане
Пожар на крупном подмосковном складе Ozon попал на видео
Ректора Шанинки Зуева отпустили под домашний арест
Ozon раскрыл подробности мощного пожара на складе в Подмосковье
Непомнящий оценил влияние отказа Карлсена от матча с ним на имидж шахмат
Тренер «Манчестер Юнайтед» назвал поведение Роналду неприемлемым
В Кремле высказались о турбине для «Северного потока»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.