В ЛНР заявили о взятии Углегорской ТЭС в Светлодарске

Помощник главы МВД ЛНР Киселев заявил о взятии Углегорской ТЭС в Светлодарске

Углегорская теплоэлектростанция (ТЭС), расположенная в городе Светлодарск Донецкой народной республики (ДНР), взята под контроль союзных войск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.

Российские добровольческие отряды «сегодня утром заняли всю территорию Углегорской теплоэлектростанции», — написал Киселев. Он также рассказал, что с 22 мая ТЭС «удерживали подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), отступившие из Светлодарска и окрестных населенных пунктов из-за угрозы окружения».

О взятии Светлодарска сообщалось 24 мая. В 2014 году город ненадолго перешел под контроль ополчения ДНР, однако вскоре был занят украинской армией.