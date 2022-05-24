Светлодарск перешел под контроль ДНР

Народная милиция ДНР подняла российский флаг на здании администрации Светлодарска

Народная милиция ДНР подняла российский триколор на здании администрации отбитого у Вооруженных сил Украины (ВСУ) Светлодарска. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на заявление мэра Дебальцево Игоря Захаревича.

Светлодарск расположен в 18 километрах от Дебальцево. Здесь находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций — Углегорская ТЭС. В 2014 году город ненадолго перешел под контроль ополчения ДНР, однако вскоре был занят украинской армией.

«Сейчас в Светлодарске уже появился российский флаг, и то, что это вывешено на здании Светлодарской администрации, я вам подтверждаю», — заявил Захаревич.

Ранее стало известно, что все оставшиеся под контролем Киева территории Донбасса остались без газа из-за повреждения магистрального газопровода в результате обстрелов. Отремонтировать пострадавший участок невозможно из-за боевых действий.