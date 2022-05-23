Подконтрольная Киеву часть Донбасса осталась без газа из-за обстрелов

Украина 23 мая прекратила газоснабжение Донецкой и Луганской областей из-за обстрелов

Газоснабжение на подконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей прекращено из-за повреждения магистрального газопровода, которое произошло в результате обстрелов. Об этом сообщил «Оператор ГТС Украины» (ОГТС), передает РИА Новости.

«С 14.00 (совпадает с мск) подача природного газа к этому участку ГТС прекращена», — сообщили в компании.

В настоящее время поврежденный участок локализован, но жители украинской части Донбасса пока останутся без газа: отремонтировать газопровод и возобновить подачу в ОГТС не могут из-за продолжающихся боевых действий.

Ранее замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил о начале боев в городской застройке города Авдеевка. Отмечается, что в этом районе сосредоточена одна из самых крупных группировок Вооруженных сил Украины (ВСУ) в республике, которая вела обстрелы Донецка, Макеевки и Ясиноватой на протяжении восьми лет.