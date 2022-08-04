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Стало известно о погибших из-за обстрела ВСУ на прощании с полковником ДНР

Власти Донецка сообщили о погибших из-за обстрела ВСУ на прощании с полковником Качурой

Фото: РИА Новости

Стало известно о погибших из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) донецкого драмтеатра, где проходило прощание с погибшим полковником армии Донецкой народной республики (ДНР) Ольгой Качурой под позывным Корса. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

По предварительным данным властей города, в результате удара по зданию «Донбасс Оперы», где проходила церемония прощания, есть погибшие. «Отмечается, что украинские боевики в период с 10:20 по 10:28 выпустили по Ворошиловскому району столицы как минимум пять снарядов калибром 155 мм (стандарт НАТО)», — пишет издание.

Корреспондент «ДАН» также сообщил о сильном задымлении в округе.

Ранее, 4 августа, сообщалось об интенсивном обстреле центра Донецка со стороны ВСУ. Церемония прощания с Качурой так и не началась — всех присутствующих эвакуировали в убежища.

О гибели полковника Народной милиции (НМ) ДНР Ольги Качуры под позывным Корса стало известно 3 августа. Военнослужащая была смертельно ранена во время обстрела в Горловке.

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил ей звание Героя России.

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Алевтина Запольская
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