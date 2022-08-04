В Донецке снаряды ВСУ попали в жилые дома

РИА Новости: в Донецке два жилых дома пострадали из-за обстрела со стороны ВСУ

В Донецке два жилых дома пострадали из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

По словам свидетелей обстрела, снаряды в том числе повредили два жилых дома, расположенных на Театральном проспекте.

4 августа стало известно, что ВСУ обстреляли драмтеатр в Донецке, в котором в это время проходило прощание с погибшим полковником армии Донецкой народной республики Ольгой Качурой. Сработала система ПВО, но как минимум два снаряда были пропущены и попали в центр города.

Церемония прощания с Качурой так и не началась — всех присутствующих эвакуировали в убежища.