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09:50, 15 декабря 2022Бывший СССР

ВСУ ударили по Донецку из чешских РСЗО

WarGonzo: удар по Донецку был нанесен из чешских РСЗО «Вампир»
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Донецку из чешских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Вампир». Об этом стало известно Telegram-каналу WarGonzo.

По данным источников, работающих с данными радиоперехватов, по центру Донецка бьют вовсе не из РСЗО «Град», а из РСЗО НАТО чешского производства RM-70 модернизированного типа «Вампир».

На это указывает и характер разрушений — эффект от «Градов», их пробивная способность значительно меньше. Отмечается, что хотя боевые машины имеют много общего, пробитые бетонные стены и большие воронки — следствие улучшенных тактико-технических характеристик «Вампиров». Эти РСЗО также отличаются особой мобильностью и большей проходимостью.

Обстрел Донецка украинской артиллерией 15 декабря стал самым мощным с 2014 года. ВСУ выпустили по городу 40 ракет.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что снаряды ВСУ среди прочего попали в купол Спасо-Преображенского собора и здания Донецкого национального технического университета. Одна из ракет попала в жилой дом, под завалами оказались люди.

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Алина Гончарова
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