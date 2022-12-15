Люди оказались под завалами после попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке

Люди оказались под завалами после прямого попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке

Люди оказались под завалами после прямого попадания снаряда ВСУ в жилой дом в центре Донецка. Об этом сообщила районная администрация, передает ТАСС.

Ракета попала в верхний этаж по улице Набережная, 151. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации сообщили, что ВСУ нанесли удар по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 40 ракетами реактивной системы залпового огня «Град». После этого заместитель главы представительства ДНР в СЦКК Наталья Шуткина сообщила, что сегодняшний обстрел города стал самом мощным с 2014 года.