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08:41, 15 декабря 2022Россия

Снаряд ВСУ попал в купол Спасо-Преображенского собора в Донецке

Мэр Донецка: снаряды ВСУ попали в купол Спасо-Преображенского собора и университет

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Снаряды, запущенные военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку, среди прочего попали в купол Спасо-Преображенского собора и здания Донецкого национального технического университета. Об этом в Telegram сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Также сообщается о сгоревших автомобилях на парковке возле БЦ «Столичный».

По информации градоначальника, под обстрелами оказался квадрат пересечения проспекта Хмельницкого и улицы Университетской, бульвара Школьный, улицы Набережная, район Крытого Рынка.

Ранее заместитель главы представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК) Наталья Шуткина сообщила о самом мощном с 2014 года обстреле Донецка со стороны ВСУ. По ее словам, по городу было выпущено 40 ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

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Марина Совина
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