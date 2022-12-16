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17:17, 16 декабря 2022Бывший СССР

В Киевской области начнут отключать электричество на время воздушных тревог

ДТЭК будет полностью отключать электричество в Киевской области на время воздушных тревог

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Энергетический холдинг ДТЭК будет полностью отключать электричество в Киевской области на время воздушных тревог. Об этом заявил мэр Ирпеня Александр Маркушин, передает Telegram-канал «Политика Страны».

По словам Маркушина, ДТЭК полностью выбился из графика плановых отключений электроэнергии. «При сигнале воздушной тревоги компания будет полностью отключать от электроснабжения всю область. Если у вас не было света четыре часа и он должен уже включиться, но звучит тревога, все равно света не будет, пока не закончится тревога», — заявил мэр.

Отмечается, что превентивные отключения помогут избежать масштабных повреждений энергосети в случае аварий.

Ранее из-за ракетных ударов по всей Украине ввели экстренные аварийные отключения электричества. «Укрэнерго» ввела чрезвычайную ситуацию на энергетическом рынке Украины. Также сообщается, что страна лишилась более 50 процентов потребления Объединенной энергетической системы.

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Алевтина Запольская
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