В Киеве оценили сроки экстренных отключений электричества

Власти Киева заявили, что экстренные отключения электричества в городе продлятся всю зиму

Экстренные отключения электричества в украинской столице будут продолжаться всю зиму. Об этом заявил заместитель главы городской администрации Петр Пантелеев в эфире телеканала «Киев». Его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что ситуация с энергоснабжением в городе остается сложной. Ограничения использования электричества и отключения света, по словам Пантелеева, будут продолжаться. «Они не плановые, а в большей степени экстренные», — пояснил он.

«В таких реалиях мы будем жить всю зиму, надо это понимать», — напомнил он, уточнив, что восстановительные работы продолжаются.

Ранее в «Укрэнерго» заявили о росте потребления и сокращении дефицита электричества после того, как был подключен блок теплоэлектростанции (ТЭС).

Аварийные отключения электроэнергии ввели в пяти областях Украины. Из-за превышения лимитов потребления к такой мере прибегли в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Львовской, Киевской областях и в Киеве.