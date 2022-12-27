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14:36, 27 декабря 2022Бывший СССР

На Украине заявили о росте потребления электричества

«Укрэнерго» заявила, что на Украине выросло потребление электричества

Фото: Shutterstock

На Украине выросло потребление электричества и сократился дефицит мощности в энергетической системе, так как был подключен блок теплоэлектростанции (ТЭС). Об этом сообщила национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

«Дефицит мощности в системе несколько сократился благодаря увеличению объемов производства электростанциями. После аварийно-восстановительных работ подключен к системе блок на одной из тепловых электростанций», — сказано в заявлении.

Согласно сообщению компании, имеющейся мощности не хватает для удовлетворения всех нужд украинских потребителей. Причиной стало увеличение уровня потребления, что связано с поэтапным возвращением в работу электросетей, добавили в «Укрэнерго».

Ранее в пяти областях Украины и Киеве ввели аварийные отключения электроэнергии. 26 декабря дефицит мощности в энергосистеме оставался существенным. Аварийные отключения действовали в Днепропетровской, Львовской, Киевской и других областях из-за превышения лимитов потребления. «Укрэнерго» также уточнила, что восстановительные работы оборудования требуют значительного времени.

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Кристина Есикова
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