Россия взяла Соледар под полный контроль

Минобороны заявило о полном контроле над Соледаром и возможности взять в котел Артемовск

Вооруженные силы (ВС) России установили полный контроль над городом Соледар в Бахмутском районе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в пятницу, 13 января, сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны страны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Вечером 12-го января завершено освобождение города Соледар, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении», — сказал Конашенков.

По его словам, это стало возможным благодаря постоянным ударам артиллерии и ракетных войск, а также штурмовой и армейской авиации по соединениям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Они непрерывно наносили сосредоточенные удары по позициям ВСУ в городе, воспрещая переброску резервов, снабжение боеприпасами, а также попытки отхода противника на другие рубежи обороны», — уточнил генерал.

Как заявил представитель Минобороны, силами радиоэлектронной борьбы российской группировки войск была подавлена система управления противника, а также сорвано применение украинских беспилотников. Он добавил, что подразделения ВДВ совершили скрытый маневр с другого направления и атаковали позиции ВСУ, заняв господствующие высоты и блокировали город с северной и южной сторон.

«Комплекс реализованных российской группировкой войск мероприятий обеспечил успешные наступательные действия штурмовых отрядов по освобождению Соледара», — подытожил спикер министерства.

Артемовск может оказаться в котле

По словам Конашенкова, установление полного контроля над Соледаром позволяет российским войскам отрезать пути снабжения украинских сил в расположенном юго-западнее городе Артемовск (украинское название — Бахмут), «после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нем подразделения ВСУ».

Как пояснил военный корреспондент Александр Коц, Соледар имеет для российских войск важное значение, потому что это фактически северная окраина важнейшего узла украинской обороны — Артемовска, который оказывается в клещах. Также через город проходит линия обороны на север к Северску. Кроме того, из Соледара идет трасса под Славянск.

Военкор уточнил, что артемовскую агломерацию можно назвать транспортным хабом, снабжающим несколько украинских военных гарнизонов. Его разрушение — одна из важнейших задач российских войск. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский перебрасывает на этот фронт все новые и новые силы, ослабляя другие направления и давая российской армии подготовиться к боевым действиям на других участках зимней кампании.

Об установлении контроля над Соледаром говорил глава ЧВК «Вагнер» Пригожин

Руководитель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин еще 11 января заявил, что ее бойцы взяли под контроль всю территорию Соледара.

Он пообещал позднее сообщить количество пленных. Также Пригожин подчеркнул, что в штурме города не участвовали никакие подразделения, кроме вагнеровцев.

Помимо города, штурмовые отряды ЧВК заняли расположенные рядом с ним соляные шахты. В качестве доказательства этого Пригожин разместил фото из тоннеля, на котором он запечатлен в боевой амуниции в окружении вагнеровцев.

При этом после брифинга представителя Минобороны Конашенкова, на котором тот сообщил об установлении контроля российских войск над Соледаром, Пригожин отказался прокомментировать разницу между сводками военного ведомства и его словами.

«На эти вопросы, безусловно, ответы потребуются, но не сейчас. Лодка и так качается», — прокомментировал он запросы журналистов.

Ранее стало известно о возможных планах ВСУ оставить Соледар

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович признавал, что под Соледаром были подразделения ВСУ, которые ранее бежали с линии фронта, но сейчас не бегут. Он добавил, что Россия может обстреливать трассу Артемовск — Соледар, что затрудняет снабжение.

Также 10 января стало известно о возможных планах ВСУ отступить из Соледара. Согласно неподтвержденным данным, главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный доложил о критической ситуации на этом направлении и настоял на выводе из города подконтрольных Киеву подразделений.