Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:14, 11 января 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского сообщили о бегстве украинских подразделений под Соледаром

Советник главы офиса Зеленского Арестович сообщил о бегстве ВСУ под Соледаром

Фото: Evgen Kotenkoukrinform / Keystone Press Agency / Global Look Press

Под Соледаром были подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые бежали с линии фронта, сообщил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина (внесен в реестр СМИ-иноагентов).

«Сейчас не бегут, но были нестойкие товарищи, [которые] бежали», — заявил он. Арестович также добавил, что Россия может обстреливать трассу Бахмут — Соледар, что затрудняет снабжение.

По словам советника главы офиса Зеленского, задачей российских военных было окружить город и принудить украинские войска отойти либо «закрыть в котел и уничтожить». При этом Арестович выразил мнение, что ситуация с Соледаром не повлияет на ход конфликта.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские силы взяли под контроль центр Соледара. До этого военкор Александр Коц объяснил значение взятия Соледара. По его мнению, взятие города имеет стратегическое и психологическое значение для Вооруженных сил России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
«Вагнер» взял под контроль всю территорию Соледара
Лисы в разных районах Москвы попали на видео
США обвинили в провоцировании переворотов в Латинской Америке
Москалькова встретилась с омбудсменом Украины
В офисе Зеленского сообщили о бегстве украинских подразделений под Соледаром
Подозревавшая мужа в измене жена решилась на отчаянный поступок и опозорила его
Пушков рассказал о ловушке для Запада на Украине
Умер актер из «Ликвидации»
В Финляндии назвали условие отправки Украине танков Leopard
Эстония пообещала «максимальную» военную помощь Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.