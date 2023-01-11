В офисе Зеленского сообщили о бегстве украинских подразделений под Соледаром

Советник главы офиса Зеленского Арестович сообщил о бегстве ВСУ под Соледаром

Под Соледаром были подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые бежали с линии фронта, сообщил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина (внесен в реестр СМИ-иноагентов).

«Сейчас не бегут, но были нестойкие товарищи, [которые] бежали», — заявил он. Арестович также добавил, что Россия может обстреливать трассу Бахмут — Соледар, что затрудняет снабжение.

По словам советника главы офиса Зеленского, задачей российских военных было окружить город и принудить украинские войска отойти либо «закрыть в котел и уничтожить». При этом Арестович выразил мнение, что ситуация с Соледаром не повлияет на ход конфликта.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские силы взяли под контроль центр Соледара. До этого военкор Александр Коц объяснил значение взятия Соледара. По его мнению, взятие города имеет стратегическое и психологическое значение для Вооруженных сил России.