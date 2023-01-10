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11:28, 10 января 2023Бывший СССР

Стало известно о планах ВСУ отступить из Соледара

В сети появились сообщения о планах украинской армии отступить из Соледара

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют отступить из Соледара, находящегося в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщают украинские и российские Telegram-каналы со ссылкой на источники.

«Поступают пока неподтвержденные сообщения о том, что противник начал отвод подразделений из Соледара», — пишет Telegram-канал «Военный осведомитель». Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источники утверждает, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил о «критической ситуации» в Соледаре, а также настоял на выводе подразделений армии республики из города.

Как отмечает украинский журналист Юрий Бутусов, населенный пункт находится в «угрожающей ситуации». Также офицер ВСУ Тарас Березовец подчеркнул, что в Соледаре «очень тяжело». По его словам, там более острая обстановка, чем в Артемовске (украинское название — Бахмут).

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Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что российские войска начали мощный штурм Соледара. По ее словам, российская армия перегруппировалась, перебросила дополнительные отряды и сменила тактику. Также командир подразделения спецназа «Ахмат» заявил о продвижении бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в районе Соледара и Артемовска. Он уточнил, что ежедневно военнослужащие уничтожают «огромное количество противников».

9 января стало известно о бегстве ВСУ из Соледара, которые оставили в городе польских наемников. Согласно заявлению офицера Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Ивана Филипоненко, командование 61-ой отдельной механизированной бригады ВСУ поставило задачу ночью организовать вывод выживших подразделений из населенного пункта.

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Кристина Есикова
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