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11:53, 9 января 2023Россия

В ЛНР сообщили об отступлении ВСУ из Соледара

Офицер НМ ЛНР Филипоненко заявил, что ВСУ бегут из Соледара, оставив польских наемников

Фото: РИА Новости

Украинские части бегут из Соледара, оставив в городе польских наемников, сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко в эфире телеканала «Россия 24».

Он рассказал, что основу обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом участке фронта составляет 61-я отдельная механизированная бригада ВСУ. По имеющимся у НМ ЛНР данным, командование бригады поставило задачу ночью организовать вывод выживших подразделений из города.

Филипоненко также сообщил, что проводить вывод частей ВСУ должны были скрытно, однако этого сделать не удалось. Кроме того, отступление не коснулось и польских наемников, которые остались в Соледаре.

Накануне советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков счел ахинеей заявление представителей киевской власти о «бегстве» России с полуострова.

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