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11:16, 9 января 2023Россия

В Крыму ответили на заявление Киева о «бегстве» России с полуострова

Советник главы Крыма Крючков счел ахинеей заявление Киева о «бегстве» России с полуострова

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков счел ахинеей заявление представителей киевской власти о «бегстве» России с полуострова. Его комментарий приводит РИА Новости.

Накануне советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире одного из телеканалов заявил, что Россия «готова бежать» из Крыма.

«Подоляк, который ничего в жизни не сделал хорошего для своей страны, может нести только ахинею. Это новый класс управленцев Зеленского, которые, уничтожая свой народ, рассказывают при этом, что все будет хорошо», — ответил советник главы Крыма.

По мнению Крючкова, киевским властям на фоне проблем с электричеством на Украине, когда люди живут в холодных квартирах и голодают, требуются информационные псевдопобеды.

5 января глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал бредом требование Киева вернуть «украденные квартиры в Крыму».

До этого Подоляк заявил, что конфликт не остановится, «пока русские не уйдут из Украины, не вернут украинцам украденные у них дома и квартиры в Крыму, не выдадут авторов СВО».

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Сергей Истомин
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