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16:45, 5 января 2023Россия

В Крыму ответили на требование Киева вернуть «украденные квартиры»

В парламенте Крыма назвали бредом требование Подоляка вернуть Киеву «украденные квартиры»

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал бредом требование Киева вернуть «украденные квартиры в Крыму». Слова российского политика приводит РИА Новости.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что конфликт не остановится, «пока русские не уйдут из Украины, не вернут украинцам украденные у них дома и квартиры в Крыму, не выдадут авторов СВО».

Отвечая на выдвинутые условия, Гемпель заявил, что «остается только соболезновать украинцам, так как ими правят откровенные преступники». Парламентарий также сравнил украинского политика с ближайшим последователем Адольфа Гитлера Паулем Геббельсом. «Поэтому и его методы оболванивания народа те же. Трибунал ждет этих кровожадных чудовищ», — сказал он.

Ранее Гемпель назвал агрессивным трепом планы Киева по захвату Крыма в 2023 году. Он заявил, что подобные действия обречены на провал, а власти Украины понесут наказание за все преступные действия и идеи в отношении жителей Крыма.

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Константин Лысяков
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