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08:54, 26 декабря 2022Россия

Планы Украины по захвату Крыма назвали обреченными

Парламентарий Гемпель назвал планы Украины по захвату Крыма в 2023 году агрессивным трепом

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель оценил намерение Украины по захвату полуострова в 2023 году. Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий назвал планы Киева по захвату Крыма обреченными. Заявления украинских властей по этому вопросу звучат в агрессивном ключе, подчеркнул он.

«Киевский фашистский режим и его планы обречены. Их заявления не более чем агрессивный сумасшедший треп. Киевский режим держится на массовой лжи и терроре своих граждан», — отметил он.

Гемпель добавил, что власти Украины понесут наказание за все преступные действия и идеи в отношении жителей полуострова.

Накануне глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о планах Киева вернуть Крым в 2023 году. По его мнению, следующий год станет решающим для страны. «Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть свою территорию. Я понимаю, что это будет трудная и напряженная работа», — подчеркнул Ермак.

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Марина Совина
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