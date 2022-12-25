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11:38, 25 декабря 2022Мир

Глава офиса Зеленского заявил о планах Киева вернуть Крым в 2023 году

Глава офиса Зеленского Ермак заявил о планах Киева победить и вернуть Крым в 2023 году

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о планах вернуть Крым в 2023 году. Об этом сообщает The Guardian.

Ермак предсказал, что 2023 год будет решающим для Украины. «Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть свою территорию. Я понимаю, что это будет трудная и напряженная работа. Наш великий, храбрый народ будет продолжать сражаться. Я уверен, что следующий год действительно станет годом победы», — утверждает глава офиса Зеленского.

Алиса Удовик
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