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15:08, 22 декабря 2022Россия

Украина начала разведывательные мероприятия для оценки состояния обороны Крыма

Рожин: Украина проводит разведывательные мероприятия для оценки состояния обороны Крыма

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются провести разведывательные мероприятия для оценки состояния обороны Крыма. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина.

«Практически сразу после отхода ВС России на левый берег Днепра и оставлении Херсона ВСУ сосредоточили усилия на ведении разведки и оценки состояния обороны на полуострове Крым», — цитирует издание Рожина.

Также отмечается, что практически каждый день с ноября ВСУ в Одесской области осуществляют полеты различных коммерческих беспилотных летательных аппаратов в направлении Крыма и Севастополя.

Кроме того, указывается, что для наблюдения за активностью Вооруженных сил России на полуострове украинские техники оснастили камерами обычные аэростаты.

«В дни ведения воздушной разведки и попыток ударов по российским объектам к югу от Крыма в воздухе находился стратегический БПЛА RQ-4B/D, который отслеживал местоположение и характер применения средств ПВО ВС РФ», — говорится в сообщении источника.

Ранее Рожин заявил, что лобовой штурм Авдеевки в Донецкой народной республике, которая сейчас находится под контролем ВСУ, стал бы не самым лучшим решением для российских войск.

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Алина Хасанбекова
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