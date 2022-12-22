Украина начала разведывательные мероприятия для оценки состояния обороны Крыма

Рожин: Украина проводит разведывательные мероприятия для оценки состояния обороны Крыма

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются провести разведывательные мероприятия для оценки состояния обороны Крыма. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина.

«Практически сразу после отхода ВС России на левый берег Днепра и оставлении Херсона ВСУ сосредоточили усилия на ведении разведки и оценки состояния обороны на полуострове Крым», — цитирует издание Рожина.

Также отмечается, что практически каждый день с ноября ВСУ в Одесской области осуществляют полеты различных коммерческих беспилотных летательных аппаратов в направлении Крыма и Севастополя.

Кроме того, указывается, что для наблюдения за активностью Вооруженных сил России на полуострове украинские техники оснастили камерами обычные аэростаты.

«В дни ведения воздушной разведки и попыток ударов по российским объектам к югу от Крыма в воздухе находился стратегический БПЛА RQ-4B/D, который отслеживал местоположение и характер применения средств ПВО ВС РФ», — говорится в сообщении источника.

Ранее Рожин заявил, что лобовой штурм Авдеевки в Донецкой народной республике, которая сейчас находится под контролем ВСУ, стал бы не самым лучшим решением для российских войск.