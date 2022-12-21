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11:01, 21 декабря 2022Россия

Оценена возможность разгрома Авдеевской группировки ВСУ в ДНР

Военный эксперт Рожин заявил о бесперспективности лобового штурма Авдеевки в ДНР

Фото: Reuters

Лобовой штурм Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР), которая сейчас находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), стал бы не самым лучшим решением для российских войск. Об этом в своем Telegram-канале пишет эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

По оценке эксперта, в данный момент лобовой штурм Авдеевки через промзону или со стороны Новобахмутовки практически невозможен, поскольку у Вооруженных сил (ВС) РФ сконцентрировано недостаточно сил на этом направлении. Кроме того, ВСУ находятся в этой зоне на хорошо укрепленных позициях.

«Неразгромленная Авдеевская группировка находится в куда лучшем состоянии, нежели Артемовская, которая сейчас истекает кровью. Вряд ли можно говорить о каких-то стремительных бросках на Авдеевку, если посмотреть на темпы продвижения в Марьинке или Артемовске», — пишет Рожин.

Куда более перспективным является усиление нажима к югу от Авдеевки на Тоненькое, а также возобновление атак в направлении Красногоровки к северу от Авдеевки и установление более прочного контроля над районом Каменки.

Ранее танкист и оператор БПЛА 1-й Славянской бригады рассказали, как проходит их работа по позициям противника на авдеевском направлении в ДНР.

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Варвара Кошечкина
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