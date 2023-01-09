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16:32, 9 января 2023Россия

Командир «Ахмата» рассказал о продвижении под Артемовском

Командир «Ахмата» Алаудинов: бойцы ЧВК «Вагнер» успешно продвигаются под Артемовском
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» успешно продвигаются в районе стратегически важных городов Соледар и Артемовск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал командир подразделения спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Апти Алаудинов в эфире Первого канала.

Алаудинов подчеркнул, что каждый день «Вагнер» проделывает огромную работу, уничтожая «огромное количество противников», продвигаясь вперед хорошими шагами.

«Думаю, что в ближайшие дни мы услышим об освобождении Соледара и Артемовска в том числе, потому что ЧВК "Вагнер" смогли добиться такого хорошего результата на тех участках, которые были особо значимы непосредственно для логистики украинских формирований», — рассказал он.

По его мнению, отправка подкреплений Вооруженным силам Украины (ВСУ) приведет лишь к большим потерям в рядах украинской армии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что командование ВСУ занимается организацией переброски подкреплений войскам, которые ведут бои с силами России в районе Артемовска и Соледара.

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Варвара Кошечкина
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