Зеленский рассказал о переброске подкреплений ВСУ

Зеленский: ВСУ занимаются переброской подкреплений войскам в районе Артемовска и Соледара

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимается организацией переброски подкреплений войскам, которые ведут бои с силами России в районе городов Артемовск (украинское название — Бахмут) и Соледар. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, командующий направлением генерал Александр Сырский объехал войска на подступах к Бахмуту и Соледару и «организовывал шаги, необходимые для укрепления нашей обороны». Речь, в частности, идет о переброске дополнительных подразделений и усилении артиллерийского огня, заявил Зеленский.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные в ходе борьбы в районе города Артемовск Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган».