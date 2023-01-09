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02:39, 9 января 2023Бывший СССР

Зеленский рассказал о переброске подкреплений ВСУ

Зеленский: ВСУ занимаются переброской подкреплений войскам в районе Артемовска и Соледара
СюжетМинобороны:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Украины / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимается организацией переброски подкреплений войскам, которые ведут бои с силами России в районе городов Артемовск (украинское название — Бахмут) и Соледар. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, командующий направлением генерал Александр Сырский объехал войска на подступах к Бахмуту и Соледару и «организовывал шаги, необходимые для укрепления нашей обороны». Речь, в частности, идет о переброске дополнительных подразделений и усилении артиллерийского огня, заявил Зеленский.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные в ходе борьбы в районе города Артемовск Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган».

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Марина Совина
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