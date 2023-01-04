Минобороны отчиталось об уничтожении «Урагана» и «Гвоздики» ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении РСЗО «Ураган» и гаубиц «Гвоздика» ВСУ

Российские военные в ходе борьбы в районе города Артемовск Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

В Харьковской области в районах населенного пункта Покаляное и в Запорожской области в районе города Орехов были уничтожены три самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика».

Кроме того, в районе Серебрянки в Донецкой народной республики российские войска уничтожили гаубицу Д-20 вместе с расчетом.

Ранее Минобороны сообщило, что истребители ВКС России сбили самолеты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины в районе города Краматорск.