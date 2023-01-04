Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:15, 4 января 2023Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении «Урагана» и «Гвоздики» ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении РСЗО «Ураган» и гаубиц «Гвоздика» ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские военные в ходе борьбы в районе города Артемовск Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

В Харьковской области в районах населенного пункта Покаляное и в Запорожской области в районе города Орехов были уничтожены три самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика».

Кроме того, в районе Серебрянки в Донецкой народной республики российские войска уничтожили гаубицу Д-20 вместе с расчетом.

Ранее Минобороны сообщило, что истребители ВКС России сбили самолеты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины в районе города Краматорск.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Российские ПВО сбили два беспилотника в небе над Севастополем
Минобороны сообщило об уничтожении диверсантов на краснолиманском направлении
ВС России уничтожили нескольких единиц поставленного Киеву Западом вооружения
Минобороны отчиталось об уничтожении «Урагана» и «Гвоздики» ВСУ
Режиссер рассказала о важности фильмов о спецоперации
Альпинист сорвался с крыши московской школы и погиб
Российские истребители сбили самолеты МиГ-29 и Су-25 Украины
Российские войска продолжили наступление на донецком направлении
Врач дала советы по выходу из праздничного переедания
Иностранные наемники убили трех военных ВСУ на блокпосту в Снигиревке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.