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21:48, 13 сентября 2023Мир

Министр обороны Германии назвал Калининград Кенигсбергом

Министр обороны Германии Писториус назвал Калининград Кёнигсбергом

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на дискуссии в федеральной академии политики безопасности, он заявил, что «Литва находится в ловушке между Кенигсбергом и Белоруссией». По его словам, для безопасности Вильнюсу жизненно важно разместить в стране немецкую бригаду.

В 2022 году бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис заявил, что ограничение транзита в Калининградскую область является сигналом о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» регион. По словам экс-главы МВД, «русским был послан четкий сигнал: если вы будете выпендриваться, мы заберем Кенигсберг».

После этого первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что любые попытки стран НАТО забрать Калининград обернутся для альянса «мясорубкой».

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    Марина Совина
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