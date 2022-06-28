Россия пригрозила НАТО «мясорубкой» при попытке забрать Калининград

Сенатор Джабаров заявил, что попытки стран НАТО забрать Калининград обернутся «мясорубкой»

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что любые попытки стран НАТО забрать Калининград обернутся для альянса «мясорубкой». Об этом сообщает РБК.

Любая попытка отторгнуть от нас Калининград закончится военным столкновением с Россией. Не думаю, что НАТО этого не понимает. Литва, Польша должны задуматься, потому что они первые, кто серьезно попадет в эту мясорубку Владимир Джабаров зампредседателя комитета Совфеда по международным делам

Джабаров понадеялся на дипломатическое урегулирование ситуации с транзитом в Калининградскую область. Он отметил, что Евросоюз уже пошел на исключения из санкций, которые позволяют возить все товары через Литву.

Литва для вида вроде посопротивлялась, но они полностью зависят от Евросоюза и живут на этих дотациях, которые Евросоюз выделяет Владимир Джабаров зампредседателя комитета Совфеда по международным делам

«Первый шаг по отсечению Калининграда»

27 июня бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис назвал ограничение транзита в Калининградскую область сигналом о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» регион.

Это первый шаг Европы и НАТО по отсечению Калининграда, бывшей столицы Восточной Пруссии, от России... Я начал думать, что Европа прекрасно понимает, что делает Марис Гулбис бывший министр внутренних дел Латвии

По словам экс-глава МВД, «русским был послан четкий сигнал: если вы будете выпендриваться, мы заберем Кенигсберг».

При этом Гулбин считает, что нынешние лидеры западных стран — «слишком мягкие» по сравнению с Рональдом Рейганом и Уинстоном Черчиллем. Он выразил мнение, что президент США Джо Байден должен был из-за начала спецоперации на Украине обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением: «Владимир, мы сейчас отнимаем Калининград».

Прекращение транзита

Литва объявила о прекращении транзита ряда товаров в Калининградскую область с 18 июня. Причиной были названы санкции Евросоюза, введенные против России из-за специальной военной операции на территории Украины, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем Telegram-канале.

Алиханов отметил, что под санкции подпадает большой перечень товаров. По предварительным оценкам, это от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

Как пояснил губернатор, литовская железная дорога пошла на запрет после разъяснений Еврокомиссии. Он подчеркнул, что власти региона также ждут разъяснений касательно сложившейся ситуации. На данный момент ведутся консультации с Министерством иностранных дел и федеральными властями.

Мы считаем, что это грубейшее нарушение протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств, правил свободного транзита Антон Алиханов губернатор Калининградской области

Реакция России

В России Литву обвинили в нарушении международного права и потребовали снять запрет. Как заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, своими действиями Литва нарушила сразу несколько международно-правовых актов, касающихся не только ее собственных обязательств, но и обязательств Евросоюза.

Он напомнил, что Литва обязалась обеспечивать свободный транзит товаров через свою территорию в соответствии с соглашением о партнерстве от 24 июня 1994 года и добавил, что свобода транзита — «один из краеугольных принципов» Всемирной торговой организации (ВТО). Косачев уточнил, что данный принцип закреплен и в предшествующих соглашениях, в том числе в Генеральном соглашении по тарифам и торговле 1947 года, а также в соглашениях по дорожным перевозкам.

Такими темпами Запад может дойти и до нарушения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, где также есть свобода транзита и свобода открытого моря, которая пока еще позволяет проходить судам в Калининградскую область через «нейтральные воды»

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди считает, что Литва, входящая в группу стран с критическим уровнем нищеты, «в очередной раз выстрелила себе в ногу». Она отметила, что Россия введет ответные меры, которые «бумерангом вернутся в страны Прибалтики».