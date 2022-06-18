В Совфеде обвинили Литву в нарушении международного права

Сенатор Косачев обвинил Литву в нарушении международного права из-за блокады Калининградаа

Литва, начиная блокаду Калининграда, нарушает целый ряд международно-правовых актов, которые затрагивают не только ее собственные обязательства, но и обязательства Европейского союза (ЕС). Об этом вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев написал в своем Telegram-канале.

«По поводу начинающейся блокады Калининградской области со стороны Литвы. Как государство-член ЕС, Литва в рамках санкций (национальное законодательство) нарушает целый ряд юридически обязательных международно-правовых актов, затрагивающих не только обязательства самой Литвы, но и Европейского союза в целом», — написал он.

Косачев напомнил, что, в соответствии с соглашением о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Евросоюзом от 24 июня 1994 года, Литва обязалась обеспечивать свободный транзит товаров через свою территорию. «Свобода транзита — один из краеугольных принципов этой организации», — отметил он, говоря также о Всемирной торговой организации (ВТО).

Кроме того, по словам Косачева, этот принцип закреплен в ряде предшествующих соглашений — в частности, в Генеральном соглашении по тарифам и торговле 1947 года и в соглашениях по железнодорожным перевозкам.

«Такими темпами Запад может дойти и до нарушения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, где также есть свобода транзита и свобода открытого моря, которая пока ещё позволяет проходить судам в Калининградскую область через нейтральные воды. Аналогично — воздушное пространство», — заявил Косачев.

Ранее Литовские железные дороги сообщили, что с субботы, 18 июня, Литва прекратит пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область из других регионов России части перечня товаров, которые попадают под ограничительные меры, введенные Европейским союзом (ЕС).

