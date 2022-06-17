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Литовские железные дороги прекратят транзит санкционных товаров в Калининград

Алиханов: Литва прекратит транзит санкционных товаров в Калининград по железной дороге

Фото: Alexander Chernykh / Russian Look / Global Look Press

Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем Telegram-канале.

По информации литовской стороны, транзит прекратится с 00:00 18 июня. Алиханов отметил, что под санкции подпадает большой перечень товаров. По предварительным оценкам, это от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

Как пояснил губернатор, Литовская железная дорога пошла на запрет после разъяснений Еврокомиссии. Он подчеркнул, что власти региона также ждут разъяснений касательно сложившейся ситуации. На данный момент ведутся консультации с Министерством иностранных дел и федеральными властями.

Мы считаем, что это грубейшее нарушение протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств, правил свободного транзита

Антон АлихановГубернатор Калининградской области

Стоимость перевозок в Калининградскую область возрастет

Алиханов заявил, что из-за запрета транзита стоимость логистики в Калининградскую область возрастет. Поэтому региону может потребоваться субсидирование перевозок. «В случае необходимости будем обращаться за помощью к федеральному центру», — добавил он. Кроме того, в сложившейся ситуации необходимо срочно поставить новые суда на линию Усть-Луга–Балтийск.

В апреле у российских железнодорожных операторов уже возникали проблемы с проездом через европейские страны. Тогда в Литве задержали около тысячи вагонов, следовавших в Калининград. Кроме того, сообщалось об увеличении случаев вандализма в отношении составов, направляющихся в российский регион.

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Помимо этого, в марте операторы стали отказывать российским компаниям в предоставлении цистерн для перевозки через Прибалтику в Калининградскую область. Такое решение они объясняли рисками потери вагонов из-за санкций и сложностей при экспедировании грузов.

Алиханов заявлял о невозможности блокады региона

Весной Алиханов заявлял, что закрытие железнодорожного транзита невыгодно европейским странам, поскольку те экономят на перевозке через область достаточно большое количество времени. К тому же данный способ иногда дешевле, чем водный транспорт.

Тогда же политик говорил, что Литва не может в одностороннем порядке закрыть границу с Калининградской областью. Он пояснил, что данное предложение отражено в пятом пакете санкций в виде запрета на оперирование российских автоперевозчиков через европейскую территорию. Однако для калининградского транзита было сделано исключение.

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При этом полная блокада региона, по мнению губернатора, невозможна. Он отметил, что самолеты в Калининград летают по нейтральным маршрутам, а водный транспорт всегда связывает область с остальной частью России. Несмотря на это, эксклав, по его словам, готов «к любым санкциям и даже к блокаде со стороны Евросоюза».

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Марина Совина
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