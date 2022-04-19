Глава Калининградской области заявил о невозможности блокады региона

Губернатор Калининградской области Алиханов заявил о невозможности блокады региона

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов считает невозможной блокаду региона. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, самолеты в Калининград летают по нейтральным маршрутам, а водный транспорт всегда связывает регион с остальной частью России. Губернатор также отметил, что закрытие железнодорожного транзита невыгодно европейским странам, поскольку те экономят на перевозке через область достаточно большое количество времени, к тому же данный способ иногда дешевле, чем водный транспорт.

Пограничные вопросы

Алиханов оценил риск закрытия границы с Литвой, указав, что Вильнюс не может сделать это в одностороннем порядке. Политик пояснил, что данное предложение европейская страна выносила на уровне Евросоюза, оно отражено в пятом пакете санкций в виде запрета на оперирование российских автоперевозчиков через территорию ЕС. В то же время для калининградского транзита сделано исключение, уточнил он, отметив, в данном вопросе Запад поступил «достаточно разумно».

Также глава региона рассказал, что местные власти предложили разрешить россиянам пересекать границу с Евросоюзом. По его словам, что обращение о снятии ограничений было направлено в МИД России, поскольку ЕС открыл границу на въезд из РФ. «Предварительно, МИД России поддержал нашу инициативу, в настоящее время вопрос находится на рассмотрении других заинтересованных ведомств», — рассказал он.

Вероятность появления военных НАТО в российском эксклаве

Несмотря на то что Алиханов заявил о невозможности заблокировать область, накануне в интервью «Известиям» он отметил, что эксклав «готов к любым санкциям и даже к блокаде со стороны Евросоюза». При этом он исключил вероятность появления военных НАТО под Калининградом, поскольку, по его словам, Россия «тут же даст на это асимметричный ответ».

Не думаю, что кто-то будет играть с Россией в такие игры Антон Алиханов губернатор Калининградской области

«Балтфлот стоит на страже наших границ, военная техника тоже. Мне кажется, что у европейцев хватит ума не совершать самоубийственных действий и не нападать на российский регион», — заключил он.