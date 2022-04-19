В Калининграде предложили снять ограничения на пересечение границы с Евросоюзом

Губернатор Алиханов: в Калининграде предложили разрешить россиянам пересекать границу с ЕС

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что местные власти предложили разрешить россиянам пересекать границу с Евросоюзом (ЕС). Об этом пишет РИА Новости.

Алиханов пояснил, что обращение о снятии ограничений было направлено в МИД России, поскольку ЕС открыл границу на въезд из РФ. «Предварительно, МИД России поддержал нашу инициативу, в настоящее время вопрос находится на рассмотрении других заинтересованных ведомств», — рассказал он.

Ранее Алиханов оценил риск закрытия границы с Литвой. По его словам, страна не может сделать этого в одностороннем порядке. Предложение Литва выносила на уровне Евросоюза, оно отражено в пятом пакете санкций в виде запрета на оперирование российских автоперевозчиков через территорию ЕС. Однако для калининградского транзита сделано исключение. По мнению губернатора, в данном вопросе Запад поступил «достаточно разумно».