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В Калининграде оценили возможность блокады региона

Губернатор Калининградской области Алиханов заявил о невозможности блокады региона

Фото: Vitaly Nevar / Reuters

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о невозможности блокады региона. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, самолеты в Калининград летают по нейтральным маршрутам, а водный транспорт всегда связывает регион с остальной частью России. Губернатор также отметил, что закрытие железнодорожного транзита не выгодно европейским странам. Он пояснил, что европейские страны экономят на перевозке через область достаточно большое количество времени, к тому же данный способ иногда дешевле, чем водный транспорт.

Помимо этого, Алиханов рассказал, что закрытие железнодорожных путей полностью перекроет возможности для транзита грузов в Европу из Юго-Восточной Азии и Китая.

Ранее Алиханов оценил риск закрытия границы с Литвой. По его словам, Литва не может сделать это в одностороннем порядке. Политик пояснил, что данное предложение европейская страна выносила на уровне Евросоюза, оно отражено в пятом пакете санкций в виде запрета на оперирование российских автоперевозчиков через территорию ЕС. В то же время для калининградского транзита сделано исключение, уточнил Алиханов. По мнению губернатора Калининградской области, в данном вопросе Запад поступил «достаточно разумно».

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Марина Совина
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