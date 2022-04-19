В Калининграде оценили риск закрытия границы с Литвой

Губернатор Алиханов: Литва не может в одностороннем порядке закрыть границу с РФ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в разговоре с РИА Новости оценил риск закрытия границы с Литвой.

По его словам, Литва не может сделать это в одностороннем порядке. Политик пояснил, что данное предложение европейская страна выносила на уровне Евросоюза, оно отражено в пятом пакете санкций в виде запрета на оперирование российских автоперевозчиков через территорию ЕС. В то же время для калининградского транзита сделано исключение, уточнил Алиханов.

По мнению губернатора Калининградской области, в данном вопросе Запад поступил «достаточно разумно».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. В ответ на это ряд западных стран ввели против России санкции. Также многие международные компании временно прекратили работу в стране или ушли с российского рынка.