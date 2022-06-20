Кремль пообещал подумать об ответных мерах на блокаду Калининграда

Песков: до введения ответных мер на блокаду Калининграда Москва проведет глубокий анализ

Ситуация с решением Литвы о блокаде транзитных грузоперевозок по железной дороге через Калининградскую область очень серьезная и требует очень глубокого анализа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 20 июня, приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента России также назвал эти меры беспрецедентными и отметил, что такая блокада является «нарушением всего и вся». Москва понимает, что решение Вильнюса связано с соответствующим решением ЕС распространить действие санкций на транзит, что Кремль тоже незаконным, добавил Песков.

«Ситуация более чем серьезная в этой связи, и она требует очень глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и какие-то решения. Этот глубокий анализ в течение предстоящих нескольких дней будет произведен», — сказал он.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее сообщал, что литовские железные дороги запретили транзит грузов в российский регион из Белоруссии. Причиной такого решения были названы санкции Евросоюза. Ограничения действуют с 18 июня.

Бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко назвал эти действия поводом для войны Литвы и России, поскольку Вильнюс нарушил право Москвы на доступ к своей территории.