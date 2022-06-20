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Транспортную блокаду Калининграда назвали поводом для войны

Экс-дипломат Ищенко назвал транспортную блокаду Калининграда поводом для войны Литвы и РФ

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко высказался о транспортной блокаде Калининграда, о которой недавно объявила Литва. Об этом он написал в колонке для издания «Украина.ру».

Повод для войны

Экс-дипломат назвал транспортную блокаду Калининграда поводом для войны Литвы и России, поскольку Вильнюс нарушил право Москвы на доступ к своей территории.

Это решение является самоубийственным, так как это готовый casus belli [повод для объявления войны]. Международное право однозначно гарантирует любому государству доступ к своему эксклаву, трактуя любое препятствование осуществлению этого права как агрессию

Ростислав Ищенкоэкс-дипломат Украины

Автор колонки допустил, что партнеры Литвы попробуют проигнорировать эту юридическую норму, поскольку Россия сохраняет доступ к Калининграду по морю. Однако эта позиция является несостоятельной, поскольку международное право требует сохранять и сухопутный транзит.

Решение Литвы

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов проинформировал, что Литовские железные дороги сообщили Калининградской железной дороге о прекращении транзита ряда товаров, вошедших в санкции Евросоюза. Транзит остановился в 00:00 18 июня.

40-50процентов

товаров попали под санкции Евросоюза

Под ограничения попал широкий список товаров — согласно предварительной оценке, это от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, включая строительные материалы, цемент и металлы. Алиханов добавил, что Литовская железная дорога приняла решение о транспортной блокаде города после заявлений Еврокомиссии. По его словам, власти ждут разъяснений насчет сложившейся ситуации.

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Сейчас проходят консультации с Министерством иностранных дел и федеральными властями. Алиханов призвал жителей Калининградской области не паниковать и не приобретать товары у перекупщиков из-за решения Литвы.

Реакция России

Алиханов назвал решение Литвы «грубейшим нарушением», он также посчитал действия страны незаконными. При этом еще 19 апреля глава региона считал подобную меру невозможной. Он указывал, что Вильнюс не имеет права закрыть границы в одностороннем порядке.

Мы считаем, что это грубейшее нарушение протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств, правил свободного транзита

Антон Алихановгубернатор Калининградской области

Мнение Алиханова разделяет вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Он обвинил Литву в нарушении международного права и напомнил, что свобода транзита является одним из краеугольных принципов Всемирной торговой организации (ВТО).

По поводу начинающейся блокады Калининградской области со стороны Литвы. Как государство-член ЕС, Литва в рамках санкций (национальное законодательство) нарушает целый ряд юридически обязательных международно-правовых актов, затрагивающих не только обязательства самой Литвы, но и Европейского союза в целом

Константин Косачеввице-спикер Совета Федерации

В свою очередь сенатор от Крыма Ольга Ковитиди оценила решение Литвы о транспортной блокаде Калининграда фразой «выстрел себе в ногу». Она подчеркнула, что не оставит без внимания такие действия.

Последствия для региона

Согласно прогнозу Алиханова, из-за решения Литвы стоимость логистики в Калининградскую область увеличится. По его мнению, субъекту может требоваться субсидирование перевозок. «В случае необходимости будем обращаться за помощью к федеральному центру», — подчеркнул он.

Нужно понимать, что ответные меры Российской Федерации на решение литовской власти, ограничивающей транзит российских грузов, бумерангом вернутся в страны Прибалтики

Ольга Ковитидисенатор

Губернатор также заявил о необходимости поставить новые суда на линию Усть-Луга–Балтийск.

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Марина Совина
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