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Решение Литвы по Калининграду назвали поводом для войны

Экс-дипломат Ищенко назвал транспортную блокаду Калининграда поводом РФ для войны с Литвой

Фото: Unsplash

Бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко прокомментировал транспортную блокаду Калининграда, которую организовала Литва. Об этом он написал в колонке для издания «Украина.ру».

Ищенко назвал решение Литвы о транспортной блокаде Калининграда поводом, который Россия может использовать для начала войны. Вильнюс нарушил право Москвы на доступ к своей территории, объяснил он.

«Это решение является самоубийственным, так как это готовый casus belli [повод для объявления войны]. Международное право однозначно гарантирует любому государству доступ к своему эксклаву, трактуя любое препятствование осуществлению этого права, как агрессию», — подчеркнул экс-дипломат.

Автор материала предположил, что партнеры Литвы проигнорируют эту юридическую норму, поскольку Россия по-прежнему обладает доступом к Калининграду по морю. Однако эта позиция несостоятельна, поскольку международное право требует сохранять и сухопутный транзит.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, включенных в санкции Евросоюза. Транзит прекратился в 00:00 18 июня.

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Марина Совина
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