В России обвинили Литву в нарушении международного права

Сенатор Косачев: Литва нарушает международно-правовые акты, начиная блокаду Калининграда

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале обвинил Литву в нарушении международного права.

По его словам, начиная блокаду Калининграда, страна нарушает целый ряд международно-правовых актов, которые затрагивают не только ее собственные обязательства, но и обязательства Европейского союза (ЕС).

По поводу начинающейся блокады Калининградской области со стороны Литвы. Как государство-член ЕС, Литва в рамках санкций (национальное законодательство) нарушает целый ряд юридически обязательных международно-правовых актов, затрагивающих не только обязательства самой Литвы, но и Европейского союза в целом Константин Косачев Вице-спикер Совета Федерации

Сенатор отметил, что, в соответствии с соглашением о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Евросоюзом от 24 июня 1994 года, Литва должна обеспечивать свободный транзит товаров через свою территорию. «Свобода транзита — один из краеугольных принципов этой организации», — сказал он, говоря также о Всемирной торговой организации (ВТО).

Косачев подчеркнул, что этот принцип закреплен в ряде предшествующих соглашений — в частности, в Генеральном соглашении по тарифам и торговле 1947 года и в соглашениях по железнодорожным перевозкам.

Такими темпами Запад может дойти и до нарушения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, где также есть свобода транзита и свобода открытого моря, которая пока еще позволяет проходить судам в Калининградскую область через нейтральные воды. Аналогично — воздушное пространство Константин Косачев Вице-спикер Совета Федерации

Ограничение транзита

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.

По словам Алиханова, под санкции подпадает большой перечень товаров. По предварительным оценкам, это от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

Губернатор заявил, что Литва пошла на запрет после разъяснений Еврокомиссии. Он заявил, что власти региона также ждут разъяснений касательно сложившейся ситуации. В настоящее время ведутся консультации с Министерством иностранных дел и федеральными властями.

Мы считаем, что это грубейшее нарушение протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств, правил свободного транзита Антон Алиханов Губернатор Калининградской области

По словам губернатора, действия Литвы являются незаконными. Он добавил, что ситуация в Калининградской области находится под контролем и транспортные компании знают, как изменить транзитные потоки из-за запрета Литвы.

Алиханов добавил, что до 10 августа транзит нефтепродуктов в регион не ограничен. Власти намерены добиваться, чтобы запрет на транспортировку энергетического ресурса не действовал и после 10 августа.

Последствия

Губернатор региона заявил, что из-за запрета транзита стоимость логистики в Калининградскую область возрастет. Он считает, что региону может потребоваться субсидирование перевозок. «В случае необходимости будем обращаться за помощью к федеральному центру», — добавил он.

По его словам, в сложившейся ситуации необходимо срочно поставить новые суда на линию Усть-Луга–Балтийск.

Алиханов также предупредил о последствиях решения Литвы для всего Европейского союза и назвал происходящее грубейшим нарушением.

Глава Калининградской области также призвал местных жителей не паниковать и не скупать товары у перекупщиков.

Весной у российских железнодорожных операторов уже возникали проблемы с проездом через европейские страны. Тогда в Литве были задержаны около тысячи вагонов, которые следовали в Калининград. Также сообщалось об увеличении случаев вандализма в отношении составов, направляющихся в российский регион.