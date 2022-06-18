Алиханов назвал незаконными действия Литвы по ограничению транзита в Калининград

Калининградский губернатор Алиханов предупредил о последствиях для ЕС из-за действий Литвы

Действия Литвы, которая ограничила транзит ряда товаров железной дорогой из регионов России в Калининград, являются незаконными. Об этом заявил глава Калининградской области Антон Алиханов в своем Telegram-канале.

Губернатор российского региона предупредил о последствиях решения Литвы для всего Евросоюза (ЕС) и назвал происходящее грубейшим нарушением. Он заявил, что ситуация в Калининградской области находится под контролем и транспортные компании знают, как изменить транзитные потоки из-за запрета Литвы.

По словам Алиханова, до 10 августа транзит нефтепродуктов в регион не ограничен. Власти будут добиваться, чтобы запрет на транспортировку энергетического ресурса не действовал и после 10 августа, подчеркнул он.

Глава Калининградской области призвал местных жителей не паниковать и не скупать товары у перекупщиков из-за решения Литвы ограничить транзит ряда товаров.

Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининград 18 июня. Как сообщил Алиханов, под санкции попадает большой перечень товаров — от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.